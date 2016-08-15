Українець Беленюк є головним претендентом на золото у греко-римській боротьбі

Букмекери вважають українця Жана Беленюка головним фаворитом у змаганнях з греко-римської боротьби на Олімпіаді-2016 в Ріо-де-Жанейро.

На золото 25-річного киянина, який виступає у ваговій категорії до 85 кг, можна поставити з коефіцієнтом 1,97. На те, що він увійде в трійку кращих Читайте такожВідеоблог Rio2016: підйом до статуї Христа Спасителяспортсменів за підсумками змагань, коефіцієнт - 1,05.

Другий фаворит змагань - Рустам Ассакалов з Узбекистану, третій - азербайджанець Саман Тахмасебі.

Зазначимо, що в 2015 році Беленюк виграв чемпіонат світу в Лас-Вегасі, перемігши у фіналі Ассакалова.

Змагання з греко-римської боротьби розпочнуться сьогодні в 16:00. Фінал у вазі до 85 кг відбудеться після 23:00.