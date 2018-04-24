Пригоди УНІАН на Ріо-2016 (відеоблог) – частина третя

Ми запускаємо вже третю частину відеоблогу від Кирила з Ріо. В першій і другій частинах разом з Кирилом ми дізналися про злісних бразильських комарів і про те, як МОК піклується про кореспондентів; про небезпеки, які чекають на іноземних журналістів в Ріо; побували на відкритті Олімпіади-2016, були свідками перемог і невдач українських олімпійців, послухали коментарі фахівців про виступи наших спортсменів і багато іншого.

Попереду вас чекають ще багато цікавих сюжетів від нашого Кирила, який тільки прогресує в новому для нього ремеслі відеоблогера.

20 серпня

Сьогодні Кирило побував на гребному каналі у Ріо-де-Жанейро та розповів про успіхи українців на змаганнях 20 серпня.

Зокрема, у суботу український дует каноїстів Дмитро Янчук та Тарас Міщук завоювали бронзову медаль на дистанції 1000 метрів. Українці поступилися спортсменам з Німеччини та Бразилії.

Крім того, Кирило розповів про наших байдарочниць, яким до бронзи не вистачило всього трохи.

До закінчення Олімпіади залишилось небагато часу, і з кожним днем з'являються нові скандали. Багато суперечностей в синхронному плаванні, де засудили українок та позбавили бронзи.

19 серпня. Олімпійські ігри – це завжди стовпотворіння і ажіотаж. І навіть у Бразилії вболівальники хоч і не до кінця, але все ж заповнюють трибуни, особливо в фіналах ігрових видів спорту. І, звісно, завжди є охочі поживитися на продажу квитків.

І ось днями інформаційний простір буквально підірвало повідомлення про те, що президент Європейських олімпійських комітетів Патрік Хіккі, фактично, друга людина в європейському олімпійському русі, як виявилося, торгував своїми квитками, які призначалися для безкоштовного розповсюдження і дісталися йому абсолютно безоплатно.

За це він був заарештований бразильської поліцією. Затримання відбулося у готелі, в якій він жив (примітно, що не в його номері, а в іншому). Саме в цьому готелі проживають вищі чини міжнародного олімпійського руху.

18 серпня. Цього дня наш Кирило побував на гребному каналі, де у фіналі запливу на каное на 500 метрів брав участь представник від України Олег Чебан.

Спортсмену, незважаючи на незручну доріжку, з якої не було видно суперників, вдалося викластися по максимуму і завоювати золоту медаль.

Після виступу Олег Чебан заявив, що це для нього остання Олімпіада, оскільки він завершує кар'єру, і хотів зробити це на "мажорній" ноті. Ну, а що може бути "мажорніше" за олімпійське "золото"?

17 серпня. Цього разу наш Кирило вирішив розповісти про деякі звички бразильців.

Наприклад, на відміну від нас, у них немає забобонів з приводу того, де можна або не можна свистіти - вони просто свистять тоді, коли у них гарний настрій.

А от щодо грошей у них зовсім інші "заморочки" – потрібно дотримуватися одного єдиного правила: не можна класти речі на підлогу. Якщо ти поклав речі на підлогу, тоді у тебе не буде грошей. Це бразильська прикмета.

Збірна Аргентини з баскетболу програє команді США з різницею більше 20 балів – з рахунком 70:94, але вболівальники збірної Аргентини по всьому залу всіляко підтримують своїх спортсменів – розмахують прапорами, виконують кричалки і танцюють.

Ось так справжні вболівальники повинні підтримувати свою команду, не дивлячись на рахунок на табло.

16 серпня. Україна отримала довгоочікувану першу золоту медаль на Олімпіаді в Ріо – її нашій країні приніс гімнаст Олег Вреняев у вправі на паралельних брусах.

Під час церемонії нагородження наш спортсмен отримав золоту медаль з рук президента НОК України Сергія Бубки.

Нарешті в Ріо прозвучав гімн України!

Наш Кирило вирішив порівняти виступ нашої олімпійської збірної в Ріо в 2016 році з виступами на минулих Олімпіадах. Так, успіх нашої збірної на Олімпіаді в 2012 році давав певний оптимізм і в цьому році.

Раніше Україна стабільно привозила з Олімпійських ігор 5-6 золотих медалей, близько 20 медалей загалом, стабільно потрапляла до топ-20 світового спорту. Крім того, в останні 2-3 роки наші спортсмени непогано проявляли себе на світовому рівні.

Нині ж на рахунку нашої збірної всього 6 медалей, і більшість наших фаворитів вже завершили виступи.

Попереду ще можуть бути медалі в синхронному плаванні та художній гімнастиці, але ці види спорту зазвичай відрізняються досить суб'єктивним суддівством, а тому результат може бути будь-яким.

Наш Кирило при цьому констатує, що частково в таких результатах нашої збірної в Ріо винна ситуація в країні – очевидно, вкладати гроші у розвиток спорту нині не в пріоритеті.

Так, наприклад, за словами українського фехтувальника Дмитра Карюченка, в Україні немає жодного спеціалізованого фехтувального залу, де б наші олімпійці могли готуватися до змагань. Також він вказав на низькі зарплати тренерів з фехтування – всього 3 тисячі гривень.

У боротьбі ж інша проблема, там достатньо залів для тренувань, проте срібний призер Олімпіади-2016 Жан Беленюк розкрив ситуацію з низькими стипендіями для спортсменів світового рівня, що ставить їх у ситуацію, коли від спортивних результатів доводиться відволікатися на питання про те, як заробити собі на життя.

У спортивних гімнастів же немає достатньої кількість снарядів для тренувань. Наші гімнасти отримали нове тренувальне обладнання всього за 2 місяці до Олімпіади в Ріо.

Кирило також констатував, що в Україні довгий час поверхнево ставилися до розвитку спорту, не особливо реагуючи на зауваження наших спортсменів, сьогодні ж Україна пожинає плоди цих багаторічних упущень.

15 серпня. Цього разу наш Кирило вирішив розповісти своїм глядачам про те, який вид спорту є найпопулярнішим в Бразилії.

Багато хто могли б подумати, що це футбол. Адже Бразилія регулярно постачає світові видатних футболістів, бразильська збірна користується авторитетом, і здається, що всі діти в країні грають у футбол – на трав'яних полях, на піску і просто посеред вулиці.

Однак насправді найпопулярніший вид спорту в Бразилії - це шахи. Столики для гри в шахи з мармурового каменя з чотирма стільцями розташовані у країні всюди – на зупинках громадського транспорту, в парках, у дворах житлових будинків і багато де ще.

Ввечері наш Кирило побував на фіналі змагань з греко-римської боротьби для спортсменів у ваговій категорії до 85 кг, в якому українець Жан Беленюк завоював срібло, поступившись росіянину Давиту Чакветадзе при досить неоднозначному суддівстві.

Це четверта срібна медаль в активі олімпійської збірної України і п'ята в цілому. На жаль, після 10 з 16 олімпійських днів в українських спортсменів жодної золотої медалі.

14 серпня. Неможливо побувати в Ріо-де-Жанейро, не відвідавши візитну картку міста, так і Бразилії в цілому – статую Христа Спасителя, що знаходиться на вершині гори Корковаду. Ось і наш Кирило вирішив відвідати цей величний монумент.

Щоб побачити статую своїми очима з близької відстані, потрібно вистояти вже традиційну для Бразилії чергу на автобус, який доставить туристів на вершину гори.

Вартість такої екскурсії зовсім немаленька - 30 реалів, або близько 240 гривень, тільки за те, щоб доїхати на автобусі до гори, ще в 38 реалів обійдеться квиток на трамвай, який підвезе туристів безпосередньо до самої статуї.

Також тут є сувенірні магазини.

Наш Кирило відзначає, що і тут є проблеми з організацією – також величезні черги, і таким чином підйом до статуї займає цілих 2,5 години.

Піднявшись на вершину, наш Кирило вирішив попросити головну бразильську святиню послати удачу для збірної України на Олімпіаді в Ріо.

Незважаючи на проблеми з вуличною злочинністю в Бразилії, наш відчайдушний Кирило вирішив показати своїм глядачам, як виглядає метро в Ріо-де-Жанейро.

У місті всього чотири гілки метрополітену, однак досить багато станцій.

Водночас вагони метро в Ріо чимось схожі на київський метрополітен.

Наш Кирило знову вирішив розповісти про проблеми з безпекою на Олімпіаді в Ріо.

У Бразилії у міру проходження Олімпійських ігор спливають все нові й нові проблем із забезпеченням безпеки, навіть з такими, здавалося б, елементарними речами, як безпека камер схову.

Так, в головному олімпійському прес-центрі для зручності журналістів організували камери зберігання, щоб не доводилося щодня возити з собою важку апаратуру в готель. Однак забезпечити безпеку цих боксів організатори не змогли.

Практично кожні день і ніч у журналістів тут крадуть речі та гроші прямо з камер зберігання. На цей раз постраждав і український репортер.

Хто відкриває камери зберігання – невідомо, це можуть бути волонтери або інші журналісти, або навіть сторонні особи. Однак, як зазначає наш Кирило, раніше на подібних змаганнях ніколи такого не було.

14 серпня наш Кирило побував на олімпійському стадіоні в Ріо, де проводяться основні змагання з легкої атлетики.

В тому числі нашому спецкору пощастило спостерігати, як легендарний ямайський спринтер Усейн Болт став семиразовим олімпійським чемпіоном. Дистанцію в 100 метрів він подолав за 9,81 секунди.

Наш Кирило підводить підсумки чергового ігрового дня Олімпіади в Ріо. Схоже, чорна смуга для українських спортсменів триває.

Так, українські шпажисти у матчі за "бронзу" поступилися команді Угорщини і таким чином задовольнилися четвертим місцем.

Також український гімнаст Олег Верняєв невдало виконав свою вправу у фіналі на коні та залишився лише на восьмому місці.

Таким чином, після 9 змагальних днів Олімпійський ігор в Ріо українська збірна має у своєму активі 4 медалі.