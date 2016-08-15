Україна в Ріо: календар десятого дня Олімпіади-2016

Сьогодні медальні надії України на Олімпіаді в Ріо-де-Жанейро пов'язані лише з двома видами спорту - спортивною гімнастикою та греко-римською боротьбою.

У спортивній гімнастиці сьогодні пройде другий день змагань в окремих вправах. У вправі на кільцях виступить українець Ігор Радівілов, а в опорному стрибку - Радівілов і Олег Верняєв. Ні в одній з цих двох дисциплін українські спортсмени не є фаворитами на потрапляння у трійку найкращих.

Окремо варто відзначити вправа опорний стрибок. Якщо Ігор Радівілов сьогодні зможе повторити свій виступ на Олімпіаді-2012 в Лондоні, його стрибок отримає ім'я The Radivilov. Чотири роки тому українець з цією вправою завоював бронзу, і, цілком можливо, фірмовий елемент принесе йому медаль вже в Бразилії.

Також сьогодні розпочнуться змагання з греко-римської боротьби, де України представлять два спортсмени - Олександр Чернецький і Жан Беленюк. Особлива увага на Беленюка, який є чинним чемпіоном світу у вазі до 85 кг і головним фаворитом сьогоднішніх змагань.

Греко-римська боротьба, чоловіки

Вага: до 130 кг;

Учасник: Олександр Чернецький;

Початок кваліфікації: після 16:00. Фінал - після 23:00.

Греко-римська боротьба, чоловіки

Вага: до 85 кг;

Учасник: Жан Беленюк;

Початок 1/8 фіналу: після 16:00; Фінал - після 23:00.

Спортивна гімнастика, чоловіки

Вправа на кільцях, фінал;

Учасник: Ігор Радівілов;

Початок: 20:00;

Спортивна гімнастика, чоловіки

Опорний стрибок, фінал;

Учасники: Олег Верняєв, Ігор Радивилів;

Початок: 20:54;

Легка атлетика, жінки

Біг, 400 м. Фінал

Учасниця: Ольга Земляк

Початок: 04:45.

Немедальные змагання:

Веслування, чоловіки

Каное-одинаки, 1000 м;

Учасник: Павло Алтухов;

Початок кваліфікації: 15:00; Півфінали - 16:30.

Веслування, жінки

Байдарки-двійки, 200 м;

Учасниці: Анастасія Тодорова, Інна Грищун;

Початок: 15:24; Півфінали - 16:46.

Легка атлетика, жінки

Біг 200 м, перший раунд;

Учасниці: Наталія Погребняк, Наталія Строгова, Єлизавета Бризгіна;

Початок: 15:30.

Синхронне плавання, жінки

Технічна програма;

Учасниці: Анна Волошина, Лоліта Ананасова;

Початок: 17:00.

Вітрильний спорт, чоловіки

Вид програми: 470, гонки №8, №8, №10;

Учасники: Борис Швець, Павло Мацуєв;

Початок гонки №8: 19:05.

Стрибки у воду, чоловіки

Трамплін, 3 м, кваліфікація;

Учасник: Ілля Кваша;

Початок: 21:15.

Бадмінтон, жінки

1/8 фіналу, одиночний розряд;

Матч: Марія Улітіна (Україна) - Порнтип Буранапрасерцук (Таїланд);

Початок: 00:45.

Легка атлетика, жінки

Біг з бар'єрами, 400 м, кваліфікація;

Учасниці: Вікторія Ткачук, Ганна Тітімець, Олена Колесніченко;

Початок: 03:46.

Легка атлетика, жінки

Метання диска, кваліфікація;

Учасниця: Наталя Семенова

Початок: 03:50.