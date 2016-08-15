Україна в Ріо: календар десятого дня Олімпіади-2016
Олег Верняєв, Ігор Радівілов та Жан Беленюк - три головні надії України на сьогоднішній олімпійський успіх.
Сьогодні медальні надії України на Олімпіаді в Ріо-де-Жанейро пов'язані лише з двома видами спорту - спортивною гімнастикою та греко-римською боротьбою.
У спортивній гімнастиці сьогодні пройде другий день змагань в окремих вправах. У вправі на кільцях виступить українець Ігор Радівілов, а в опорному стрибку - Радівілов і Олег Верняєв. Ні в одній з цих двох дисциплін українські спортсмени не є фаворитами на потрапляння у трійку найкращих.
Окремо варто відзначити вправа опорний стрибок. Якщо Ігор Радівілов сьогодні зможе повторити свій виступ на Олімпіаді-2012 в Лондоні, його стрибок отримає ім'я The Radivilov. Чотири роки тому українець з цією вправою завоював бронзу, і, цілком можливо, фірмовий елемент принесе йому медаль вже в Бразилії.
Також сьогодні розпочнуться змагання з греко-римської боротьби, де України представлять два спортсмени - Олександр Чернецький і Жан Беленюк. Особлива увага на Беленюка, який є чинним чемпіоном світу у вазі до 85 кг і головним фаворитом сьогоднішніх змагань.
Греко-римська боротьба, чоловіки
Вага: до 130 кг;
Учасник: Олександр Чернецький;
Початок кваліфікації: після 16:00. Фінал - після 23:00.
Греко-римська боротьба, чоловіки
Вага: до 85 кг;
Учасник: Жан Беленюк;
Початок 1/8 фіналу: після 16:00; Фінал - після 23:00.
Спортивна гімнастика, чоловіки
Вправа на кільцях, фінал;
Учасник: Ігор Радівілов;
Початок: 20:00;
Спортивна гімнастика, чоловіки
Опорний стрибок, фінал;
Учасники: Олег Верняєв, Ігор Радивилів;
Початок: 20:54;
Легка атлетика, жінки
Біг, 400 м. Фінал
Учасниця: Ольга Земляк
Початок: 04:45.
Немедальные змагання:
Веслування, чоловіки
Каное-одинаки, 1000 м;
Учасник: Павло Алтухов;
Початок кваліфікації: 15:00; Півфінали - 16:30.
Веслування, жінки
Байдарки-двійки, 200 м;
Учасниці: Анастасія Тодорова, Інна Грищун;
Початок: 15:24; Півфінали - 16:46.
Легка атлетика, жінки
Біг 200 м, перший раунд;
Учасниці: Наталія Погребняк, Наталія Строгова, Єлизавета Бризгіна;
Початок: 15:30.
Синхронне плавання, жінки
Технічна програма;
Учасниці: Анна Волошина, Лоліта Ананасова;
Початок: 17:00.
Вітрильний спорт, чоловіки
Вид програми: 470, гонки №8, №8, №10;
Учасники: Борис Швець, Павло Мацуєв;
Початок гонки №8: 19:05.
Стрибки у воду, чоловіки
Трамплін, 3 м, кваліфікація;
Учасник: Ілля Кваша;
Початок: 21:15.
Бадмінтон, жінки
1/8 фіналу, одиночний розряд;
Матч: Марія Улітіна (Україна) - Порнтип Буранапрасерцук (Таїланд);
Початок: 00:45.
Легка атлетика, жінки
Біг з бар'єрами, 400 м, кваліфікація;
Учасниці: Вікторія Ткачук, Ганна Тітімець, Олена Колесніченко;
Початок: 03:46.
Легка атлетика, жінки
Метання диска, кваліфікація;
Учасниця: Наталя Семенова
Початок: 03:50.