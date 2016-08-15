Відеоблог Rio2016: підйом до статуї Христа Спасителя

Неможливо побувати в Ріо-де-Жанейро, не відвідавши візитну картку міста, так і Бразилії в цілому – статую Христа Спасителя, що знаходиться на вершині гори Корковаду. Ось і наш Кирило вирішив відвідати цей величний монумент.

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Щоб побачити статую своїми очима з близької відстані, потрібно вистояти вже традиційну для Бразилії чергу на автобус, який доставить туристів на вершину гори.

Вартість такої екскурсії зовсім немаленька - 30 реалів, або близько 240 гривень, тільки за те, щоб доїхати на автобусі до гори, ще в 38 реалів обійдеться квиток на трамвай, який підвезе туристів безпосередньо до самої статуї.

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Також тут є сувенірні магазини.

Наш Кирило відзначає, що і тут є проблеми з організацією – також величезні черги, і таким чином підйом на статую займає цілих 2,5 години.

Піднявшись на вершину, наш Кирило вирішив попросити головну бразильську святиню послати удачу для збірної України на Олімпіаді в Ріо.

Нагадаємо, в самому серці Олімпіади в Ріо-де-Жанейро знаходиться наш спеціальний кореспондент Кирило Стадниченко, який буде доставляти вам самі свіжі та цікаві новини з Бразилії з допомогою відеоблогу. Тому залишайтеся з нами, щоб нічого не пропустити.