Відеоблог Rio2016: метро в олімпійському Ріо

Незважаючи на проблеми з вуличною злочинністю в Бразилії, наш відчайдушний Кирило вирішив показати своїм глядачам, як виглядає метро в Ріо-де-Жанейро.

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У місті всього чотири гілки метрополітену, однак досить багато станцій.

Водночас вагони метро в Ріо чимось схожі на київський метрополітен.

Нагадаємо, в самому серці Олімпіади в Ріо-де-Жанейро знаходиться наш спеціальний кореспондент Кирило Стадниченко, який буде доставляти вам самі свіжі та цікаві новини з Бразилії з допомогою відеоблогу. Тому залишайтеся з нами, щоб нічого не пропустити.