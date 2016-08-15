Відеоблог Rio2016: в олімпійському прес-центрі крадуть речі та гроші

Наш Кирило знову вирішив розповісти про проблеми з безпекою на Олімпіаді в Ріо.

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У Бразилії у міру проходження Олімпійських ігор спливають все нові й нові проблеми із забезпеченням безпеки, навіть з такими, здавалося б, елементарними речами, як безпека камер схову для журналістів.

Так, в головному олімпійському прес-центрі для зручності журналістів організували камери зберігання, щоб не доводилося щодня возити з собою важку апаратуру в готель. Однак забезпечити безпеку цих боксів організатори не змогли.

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Практично кожні день і ніч у журналістів тут крадуть речі та гроші прямо з камер схову. На цей раз постраждав і український репортер.

Хто розкриває камери зберігання – невідомо, це можуть бути волонтери або інші журналісти, або навіть сторонні особи. Однак, як зазначає наш Кирило, раніше на подібних змаганнях ніколи такого не було.

Нагадаємо, в самому серці Олімпіади в Ріо-де-Жанейро знаходиться наш спеціальний кореспондент Кирило Стадниченко, який буде доставляти вам самі свіжі та цікаві новини з Бразилії з допомогою відеоблогу. Тому залишайтеся з нами, щоб нічого не пропустити.