Відеоблог Rio2016: "золотий" забіг Усейна Болта очима УНІАН

14 серпня наш Кирило побував на олімпійському стадіоні в Ріо, де проводяться основні змагання з легкої атлетики.

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В тому числі нашому спецкору пощастило спостерігати, як легендарний ямайський спринтер Усейн Болт став семиразовим олімпійським чемпіоном. Дистанцію в 100 метрів він подолав за 9,81 секунди.

Нагадаємо, в самому серці Олімпіади в Ріо-де-Жанейро знаходиться наш спеціальний кореспондент Кирило Стадниченко, який буде доставляти вам самі свіжі та цікаві новини з Бразилії з допомогою відеоблогу. Тому залишайтеся з нами, щоб нічого не пропустити.