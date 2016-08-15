Відеоблог Rio2016: "золотий" забіг Усейна Болта очима УНІАН
10:30, 15 серпня 2016Ріо-2016
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Спис і весло спортивної редакції УНІАН Кирило Стадниченко продовжує розповідати у своєму відеоблозі про хід Олімпіади в Ріо очима вболівальника.
REUTERS
14 серпня наш Кирило побував на олімпійському стадіоні в Ріо, де проводяться основні змагання з легкої атлетики.
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В тому числі нашому спецкору пощастило спостерігати, як легендарний ямайський спринтер Усейн Болт став семиразовим олімпійським чемпіоном. Дистанцію в 100 метрів він подолав за 9,81 секунди.
Нагадаємо, в самому серці Олімпіади в Ріо-де-Жанейро знаходиться наш спеціальний кореспондент Кирило Стадниченко, який буде доставляти вам самі свіжі та цікаві новини з Бразилії з допомогою відеоблогу. Тому залишайтеся з нами, щоб нічого не пропустити.
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