Олімпійський чемпіон Лохте розповів подробиці свого пограбування в Ріо

Про це повідомляє The Guardian.

"Наше таксі зупинили хлопці з поліцейськими значками, вони витягли нас з машини, дістали пістолети й сказали плавцям лягти на землю. Я відмовився, ми ж не зробили нічого поганого. І один з хлопців дістав пістолет, звів курок і приставив мені до лоба. Він сказав: "Лягай". Ну я підняв руки і вирішив, що так вже й бути. Він забрав наші гроші, взяв мій гаманець, але залишив мені телефон і документи", – розповів Лохте.

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Раніше представники МОК заперечили інформацію про пограбування американських плавців, однак незабаром Олімпійський комітет США підтвердив її.

В інциденті постраждали Лохте, Гуннар Бентц, Джек Конгер і Джиммі Фейга.