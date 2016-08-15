Ріо-2016. Стрибуни у висоту Бондаренко і Проценко кваліфікувалися у фінал

У Ріо-де-Жанейро завершилися кваліфікаційні змагання зі стрибків у висоту в рамках олімпійського турніру з легкої атлетики, де відразу два українських спортсмени вийшли у фінал, повідомляє кореспондент УНІАН.

Чемпіон світу Богдан Бондаренко подолав планку на висоті 2 метри 29 сантиметрів і увійшов у четвірку атлетів, які показали найкращий результат. Разом з ним в квартеті виявився і його основний опонент Мутаз Барші з Катару.

У свою чергу, Андрій Проценко розділив 7-е місце, подолавши планку на висоті 2,29 метра.

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Єдиним українцем, хто не зміг подолати кваліфікаційний бар'єр став 3-разовий чемпіон України Дмитро Яковенко, який з результатом 2,26 метра посів 20-е місце.

У фінал вийшли 15 спортсменів.