Ріо-2016: Збірна України опустилася на 48-е місце в медальному заліку Олімпіади

У Ріо-де-Жанейро завершився дев'ятий день змагань Олімпіади-2016 за підсумками якого збірна України опустилася на 48-е місце в медальному заліку, повідомляє офіційний сайт змагань.

На рахунку нашої команди, як і раніше жодної золотої нагороди, три срібних і одна бронзова.

Цікаво, що представники 47 збірних, які розташувалися вище, завоювали хоча б по одній золотій нагороді. Саме через відсутність олімпійських чемпіонів у складі збірної України, команда посідає таке низьке місце.

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Лідером медального заліку, як і раніше, залишається збірна США, на рахунку якої 26 золотих, 21 срібна та 22 бронзові нагороди - 69 медалей. У п'ятірку найсильніших спортивних націй світу також входять команди Великобританії (15-16-7, 38) Китаю (15-13-17, 45), Росії (9-11-10, 30) і Німеччини (8-5-4, 17).

У решти національних команд не більше 7 золотих нагород.