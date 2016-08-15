Ріо-2016. Найсильніший спринтер світу Болт став семиразовим олімпійським чемпіоном

У Ріо-де-Жанейро завершився легкоатлетичний фінальний забіг на 100 метрів у чоловіків, де перемогу здобув Усейн Болт з Ямайки, повідомляє кореспондент УНІАН.

Болт подолав дистанцію за 9,81 секунди.

Найсильніший спринтер світу останніх років випередив, зокрема, Джастіна Гатліна з США (9,89) і Андре де Грасса з Канади (9,91), які складуть йому компанію на п'єдесталі пошани.

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Болт показав свій найкращий результат нинішнього сезону, але не зміг побити свої ж рекорд світу (9,58) і олімпійський рекорд (9,63), встановлений на Іграх-2012 в Лондоні.

Таким чином, Болт став 7-разовим олімпійським чемпіоном. На Іграх в Пекіні-2008 і Лондоні-2012 він виграв три золоті нагороди на дистанціях 100 метрів, 200 метрів та в естафеті 4х100 метрів.