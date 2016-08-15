Ріо-2016. Тенісист Маррей став дворазовим олімпійським чемпіоном

У Ріо-де-Жанейро завершився фінал олімпійського тенісного турніру в чоловічому одиночному розряді, де Енді Маррей з Великобританії здолав у чотирьох партіях Хуана Мартіна дель Потро з Аргентини і став олімпійським чемпіоном, повідомляє кореспондент УНІАН.

Матч завершився з рахунком - 7:5, 4:6, 6:2, 7:5.

Аргентинець так і не зміг впоратися з втомою, що накопичилася після виграної півфінальної битви з іспанцем Рафаелем Надалем напередодні і нав'язав боротьбу супернику тільки в перших трьох партіях, начисто програвши четвертий і вирішальний сет.

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У свою чергу, Надаль у матчі за бронзову медаль також поступився Кеї Нісікорі з Японії.

Таким чином, Маррей повторив свій успіх 4-річної давнини на Олімпіаді в Лондоні, вигравши другу золоту олімпійську нагороду поспіль.