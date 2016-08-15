Ріо-2016. Українка Земляк вийшла у фінал бігу на 400 метрів
03:11, 15 серпня 2016Ріо-2016
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Наша спортсменка потрапила у вирішальний забіг з останнім 8-м результатом.
Ольга Земляк вийшла у фінал Олімпіади / sport.err.ee
У Ріо-де-Жанейро завершилися півфінальні забіги на дистанції 400 метрів, де українка Ольга Земляк показав 8-й результат і зуміла вийти у фінал, повідомляє кореспондент УНІАН.
Земляк у своєму півфінальному забігу фінішувала третьою, подолавши дистанцію за 50,75 секунди.
Кращий результат показала Елісон Фелікс із США (49,67), а в трійку кращих по сумі всіх півфіналів також увійшли Шеріка Джексон (Ямайка) і Наташа Хастінгс з США.
Фінал в бігу на 400 метрів у жінок відбудеться 16 липня.
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