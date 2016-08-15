Ріо-2016. Українка Земляк вийшла у фінал бігу на 400 метрів

У Ріо-де-Жанейро завершилися півфінальні забіги на дистанції 400 метрів, де українка Ольга Земляк показав 8-й результат і зуміла вийти у фінал, повідомляє кореспондент УНІАН.

Земляк у своєму півфінальному забігу фінішувала третьою, подолавши дистанцію за 50,75 секунди.

Кращий результат показала Елісон Фелікс із США (49,67), а в трійку кращих по сумі всіх півфіналів також увійшли Шеріка Джексон (Ямайка) і Наташа Хастінгс з США.

Фінал в бігу на 400 метрів у жінок відбудеться 16 липня.