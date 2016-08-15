Фехтувальник Карюченко: "Завоювати олімпійську медаль завадили "олімпійські нерви"

Український шпажист Дмитро Карюченко, який у складі команди зайняв 4-е місце на Олімпійських іграх-2016 прокоментував невдачі команди в півфіналі з італійцями і програний матч за 3-е місце команді Угорщини, повідомляє кореспондент УНІАН з Ріо-де-Жанейро.

"Завадили нерви.. Елементарний олімпійський мандраж. Ми дуже хотіли цю медаль, але хлопці перегоріли. У нас спочатку був невдалий матч з командою Італії, де ми втратили шанс на "золото". Тим не менш, на зустріч з угорцями ми виходили з великою надією і впевненістю в собі. Все-таки ми чемпіони світу та володарі нагород іншого достоїнства першостей Європи та світу останніх років. Всі ми марили цією Олімпіадою і готові були "порвати" суперників заради нагород. На жаль, не вийшло", - зазначив спортсмен.

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"Глибинних причин нашої поразки, якщо так подивитися, дуже багато. Ви подивіться за що б'ється та ж збірна Росії. За мільйон доларів призових! А ми... Наш тренер отримує зарплату 3 тисячі гривень в місяць. В Україні за 16 років досі не побудували жодного спеціалізованого залу для фехтування. Хоча, саме фехтування зараз у лідерах - ми завоювали половину медалей України на Іграх в Ріо - дві з чотирьох. Прикро бачити до себе таке ставлення. Тим не менш, ми тренуємося в тих умовах, які є, постійно знаходимо мотивацію і виграємо медалі найпрестижніших змагань. На жаль, сьогодні в Ріо цього зробити не вийшло", - продовжив спортсмен.

"Перспективи нашої команди? Так, ми всі вікові спортсмени, нам по 36 років, але мотивація, як бачимо, залишається... Олімпійські медалі ще не завойовані. Подивимося, чотири роки дуже великий термін. Потрібно прожити ще ці роки".

"Хочу попросити вибачення у всіх українських уболівальників. Вибачте нас, ми, як і ви всі, сподівалися на медаль... На жаль не вийшло. Вибачте нас ще раз", - підсумував Карюченко.

Як повідомляв УНІАН, чоловіча збірна України з фехтування на шпагах зайняла 4-е місце в командному турнірі, програвши у матчі за третє місце команді Угорщини.