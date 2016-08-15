Ріо-2016. Федорова не змогла поборотися за медаль у фіналі змагань зі стрибків у воду

Українка Олена Федорова завершила на одинадцятому місці фінал змагань зі стрибків у воду з триметрового трампліна на Олімпіаді-2016 в Ріо-де-Жанейро.

29-річна уродженка Миколаєва сьогодні показала результат 304,80, що менше її ж показника у півфіналі змагань, де вона посіла дев'яте місце.

Олімпійською чемпіонкою зі стрибків у воду стала китаянка Тіньмао Ши, яка набрала 406,05 очки. Срібло виграла інша китаянка Жи Хе, а бронзу - італійка Таня Каньотто.

Зазначимо, що Олена Федорова четвертий раз брала участь в Олімпійських іграх. В Афінах-2004 вона посіла тринадцяте місце, в Пекіні-2008 - одинадцяте, в Лондоні-2012 - дев'яте.