Ріо-2016. Федорова не змогла поборотися за медаль у фіналі змагань зі стрибків у воду
00:18, 15 серпня 2016Ріо-2016
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Українка завершила свій виступ на одинадцятому місці.
Reuters
Українка Олена Федорова завершила на одинадцятому місці фінал змагань зі стрибків у воду з триметрового трампліна на Олімпіаді-2016 в Ріо-де-Жанейро.
29-річна уродженка Миколаєва сьогодні показала результат 304,80, що менше її ж показника у півфіналі змагань, де вона посіла дев'яте місце.
Олімпійською чемпіонкою зі стрибків у воду стала китаянка Тіньмао Ши, яка набрала 406,05 очки. Срібло виграла інша китаянка Жи Хе, а бронзу - італійка Таня Каньотто.
Зазначимо, що Олена Федорова четвертий раз брала участь в Олімпійських іграх. В Афінах-2004 вона посіла тринадцяте місце, в Пекіні-2008 - одинадцяте, в Лондоні-2012 - дев'яте.
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