Ріо-2016. Українські шпажисти не змогли виграти бронзу у поєдинку з Угорщиною

Чоловіча збірна України не змогла виграти бронзові медалі на олімпійському турнірі з фехтування на шпагах.

У поєдинку за третє місце українці поступилися збірній Угорщини з рахунком 37:39. Українські шпажисти поступалася супернику протягом більшої частини зустрічі з розривом в 4-6 очок, але за 7 секунд до кінця часу бою Богдан Нікішин скоротив відставання до одного бала. Тим не менше, останній укол в протистоянні зробив угорець Андрас Редли.

Також зазначимо, що в четвертому раунді зустрічі травму руки отримав український спортсмен Дмитро Карюченко. Замість нього за команду виступив резервіст Дмитро Хворост.

У складі збірної України Богдан Нікішин виграв свої зміни - 17:13, Анатолій Герей закінчив їх внічию 13:13, Дмитро Карюченко поступився 3:6, а Максим Хворост також програв - 4:6.

Як повідомляв УНІАН, у чвертьфіналі збірна України перемогла команду Росії, а в півфіналі поступилася Італії.

Після завершення командних змагань серед шпажистів олімпійський турнір з фехтування буде завершено.