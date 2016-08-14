Ріо-2016. Верняєв невдало виступив у змаганні зі спортивної гімнастики

Український гімнаст Олег Верняєв не зміг завоювати медаль у вправі на коні під час Олімпіади-2016 в Ріо-де-Жанейро.

Верняєв невдало розпочав виступ під час своєї спроби, після чого спробував зробити вправу ще раз. Крім того, під час виконання українець припустився кількох помилок. В результаті, судді поставили йому найнижчий бал серед усіх восьми учасників змагань - 12,400.

Як повідомили коментатори в ефірі телеканалу UA:Перший, на виступ Верняєва могла вплинути застуда, яку він підхопив у Ріо-де-Жанейро.

Золоту медаль у цій дисципліні завоював британець Макс Уітлок. Срібло - у іншого британця Луїса Сміта, а бронзу взяв американець Александер Наддура.

Як повідомляв УНІАН, раніше Верняєв завоював срібну медаль в індивідуальному багатоборстві. Свій виступ на Олімпіаді він продовжить завтра, у вправі опорний стрибок.