Ріо-2016. Українські шпажисти програли в півфіналі і боротимуться за бронзу

Чоловіча збірна України не змогла вийти у фінал олімпійського турніру з фехтування на шпагах і тепер боротиметься за бронзові медалі.

У півфіналі змагань українська команда поступилася італійським шпажистам. Італійці виграли шість з перших семи раундів і достроково зняли інтригу в цьому протистоянні. Остаточний рахунок поєдинку - 45:33.

Читайте такожПригоди УНІАН на Ріо-2016 (відеоблог) – частина другаУ складі збірної України Богдан Нікішин програв свої зміни із загальним рахунком 10:13, Анатолій Герей - 11:16, а Дмитро Карюченко - 12:16. Максим Хворост участі у зустрічі не брав.

У поєдинку за третє місце українці поборються за медаль з угорськими фехтувальниками. Початок зустрічі - 23:00 за київським часом.

Як повідомляв УНІАН, у чвертьфіналі збірна України перемогла команду Росії.