МОК закликав спортсменів поважати один одного та обмінюватися рукостисканням

Прес-аташе Міжнародного олімпійського комітету Марк Адамс заявив, що спортсмени повинні поважати один одного, повідомляє ТАСС.

«Це неприйнятно, ми б хотіли нагадати всім учасникам олімпійських Ігор про цінності. Олімпійське селище є їх уособленням. Навіть після змагань вони все одно зустрічаються разом, проводять разом вільний час, разом вечеряють. Віримо в те, що зводимо мости, а не зводимо стіни, але з багатьох причин спортсмени не можуть потиснути руку один одному, це ганебно і неприпустимо. Ми б хотіли, щоб кожен випадок такої поведінки був би нам відомий, але в цілому ми не схвально ставимося до виникаючих між спортсменами конфліктів».

Під час Олімпійських ігор вже були випадки, коли спортсмени відмовлялися вітати колег після завершення змагань.