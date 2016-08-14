Ріо-2016. Українки завершили участь в олімпійському марафоні

Українки Ольга Котовська, Світлана Станко-Клименко та Наталія Легонькова завершили участь в олімпійському марафоні, який пройшов у Ріо-де-Жанейро.

Нікому з них не вдалося поборотися за медалі у цій популярній дисципліни.

Найкраща з українок Котовська пройшла дистанцію в 42 км за 2:34:57 і Читайте такожПригоди УНІАН на Ріо-2016 (відеоблог) – частина другафінішувала 33-ю.

Час Станко-Клименко - 2:42:46, вона посіла 66-е місце в забігу. Легонькова дісталася до фінішу за 2:46:08, це 87-я позиція серед усіх 156 учасниць марафону.

Олімпійською чемпіонкою за підсумками марафону стала кенійка Джеміма Джелагат Сумсонг, її час - 2:24:04. До світового рекорду їй не вистачило шести хвилин.

Також зазначимо, що понад 20 спортсменок не змогли дійти до фінішу.