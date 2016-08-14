Ріо-2016. Куліш і Царьков не вийшли до фіналу турніру зі стрільбі з трьох положень

Українці Сергій Куліш і Олег Царьков не змогли вийти до фіналу олімпійських змагань зі стрільбі з гвинтівки з трьох положень на 50 метрів.

Обидва українця непогано стріляли у положеннях з коліна і лежачи, але проявили себе гірше при стрільбі стоячи. Зокрема, Царьков в останній позиції один раз вибив 95 зі 100 можливих балів, а Куліш - 91.

У підсумку, Царькову для виходу у фінал не вистачило всього одного попадання, Читайте такожПригоди УНІАН на Ріо-2016 (відеоблог) – частина другавін з 1173 очками посів підсумкове десяте місце. У Куліша - 1171 очко і 14-е місце серед 44 спортсменів.

До фіналу змагань пройшли вісім найкращих стрільців. Найкращий результат з великим відривом від переслідувачів показав росіянин Сергєй Камєнскій - 1184 очки.

Додамо, що сьогодні останній день в програмі стрільби на Олімпіаді-2016. Таким чином, в цьому виді спорту Україна змогла завоювати одну срібну медаль, яку виборов Сергій Куліш.