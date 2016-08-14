Ріо-2016. Українські шпажисти перемогли Росію у чвертьфіналі турніру з фехтування

Чоловіча збірна України перемогла команду Росії у чвертьфіналі олімпійського турніру з фехтування на шпагах.

Всю першу половину зустрічі Україна і Росія йшли "укол в укол", але, починаючи з п'ятого раунду, українські фехтувальники почали йти у відрив по очках. Вони виграли останні п'ять раундів і завершили Читайте такожПригоди УНІАН на Ріо-2016 (відеоблог) – частина другапротистояння з рахунком 45:32.

У складі збірної України Богдан Нікішин виграв свої зміни із загальним рахунком 13:8, Анатолій Герей - 18:10, а Дмитро Карюченко - 14:13. Максим Хворост участі у поєдинку не брав.

У півфіналі команда України зіграє проти Італії. Зустріч розпочнеться о 19:15 за київським часом.

Як повідомляв УНІАН, вчора жіноча збірна України програла росіянкам у фіналі олімпійських змагань з фехтування на шаблях та завоювала срібну медаль Ігор-2016.