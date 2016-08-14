Ріо-2016. Українка Улітіна стала головною сенсацією турніру з бадмінтону

Українка Марія Улітіна вийшла до 1/8 фіналу олімпійського турніру з бадмінтону, що проходить в Ріо-де-Жанейро.

Вчора в рамках групового турніру змагань українка обіграла бразилійку Лохайни Вісенте, а сьогодні сенсаційно перемогла чинну чемпіонку світу та бронзову призерку Олімпіади-2012 Саїну Нехвал з Індії.

Рахунок поєдинку Улитиной з Нехвал - 2:0 (21:18, 21:19) на користь українки. Таким чином вона посіла перше місце в групі G і стала першим спортсменом в історії країни, яка змогла вийти в плей-офф бадмінтонного турніру на Олімпіаді.

У матчі 1/8 фіналу 26-річна дніпрянка зустрінеться з переможцем групи Н, яким стане представниця Таїланду Порнтіп Буранапрасертсук або Кейт Фу Кьюн з Маврикія. Поєдинок відбудеться завтра.

У чоловічих змаганнях з бадмінтону Артем Почтарьов не зміг вийти з групи, програвши у двох поєдинках - позавчора південноафриканцю Джейкобу Малікалу (0:2) і сьогодні південнокорейцю Сон Ван Хо (0:2).