Ріо-2016. Харлан: "Було важко не тільки з російською збірною"

Лідер збірної України з фехтування на шаблях Ольга Харлан вважає, що вчора у її команди був шанс виграти олімпійський фінал змагань у збірної Росії. Про це повідомляє Газетa.ru.

"Мені було складно не тільки з російської збірною, але й з італійською та корейською.

[Крістіан] Бауер (тренер збірної Росії - ред.) не був впевнений у перемозі Росії через те, що у команди України є Харлан? Я рада, що він мене боїться.

Був шанс проти [Софії] Великої? Шанс був завжди, але я його трохи втратила", — сказала Харлан.

Як повідомляв УНІАН, вчора жіноча збірна України з фехтування на шаблях завоювала срібло, поступившись у фіналі команді з РФ.