Ріо-2016. Харлан: "Було важко не тільки з російською збірною"
15:38, 14 серпня 2016Ріо-2016
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Дворазова медалістка Ігор-2016 у фехтуванні прокоментувала вчорашню поразку від збірної Росії.
Reuters
Лідер збірної України з фехтування на шаблях Ольга Харлан вважає, що вчора у її команди був шанс виграти олімпійський фінал змагань у збірної Росії. Про це повідомляє Газетa.ru.
"Мені було складно не тільки з російської збірною, але й з італійською та корейською.
[Крістіан] Бауер (тренер збірної Росії - ред.) не був впевнений у перемозі Росії через те, що у команди України є Харлан? Я рада, що він мене боїться.
Був шанс проти [Софії] Великої? Шанс був завжди, але я його трохи втратила", — сказала Харлан.
Як повідомляв УНІАН, вчора жіноча збірна України з фехтування на шаблях завоювала срібло, поступившись у фіналі команді з РФ.
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