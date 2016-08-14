Збірна Бразилії вийшла у півфінал олімпійського футбольного турніру

У Бразилії завершилися матчі 1/4 фіналу олімпійського футбольного турніру, в центральному з яких збірна Бразилії обіграла команду Колумбії з рахунком 2:0, повідомляє кореспондент УНІАН.

У грі, яка відбулася в Сан-Паулу (матчі футбольного турніру окрім Ріо проходять ще в 5-ти містах Бразилії) вирішальний гол був забитий вже на 12-й хвилині. Відзначився форвард іспанської "Барселони" Неймар. Протягом гри колумбійці намагалися зрівняти рахунок, але, замість цього, на 83-й хвилині пропустили ще раз. Другий гол на рахунку Луана.

В інших матчах дня збірна Португалії з розгромним рахунком поступилася команді Німеччини (0:4), Нігерія обіграла Данію (2:0), а Південна Корея поступилася команді Гондурасу з мінімальним рахунком (0:1).

У півфіналах зійдуться пари Бразилія - Гондурас і Нігерія - Німеччина. Матчі відбудуться у середу, 17 серпня.

В олімпійському футбольному турнірі беруть участь гравці не старше 23-х років. Команди можуть заявити лише по три футболісти, які перевищують цей віковий ліміт.