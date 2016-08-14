Збірна України посідає 45-е місце в медальному заліку після половини Олімпіади

У Ріо-де-Жанейро завершився 8-й змагальний день Олімпійських ігор, де за підсумками половини програми українські спортсмени займають 45-е місце в медальному заліку, повідомляє офіційний сайт змагань.

На рахунку нашої збірної сьогодні з'явилася ще одна нагорода і тепер в активі команди чотири медалі - три срібла і бронза, але жодного золота. Цей фактор є вирішальним в такому низькому місці команди на Іграх.

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Лідером медального заліку є збірна США, на рахунку якої 24 золоті, 18 срібних і 19 бронзових нагород - 61 медаль.

Слідом йдуть команди Китаю (13-11-17, 41), Великобританії (10-13-7, 30), Німеччини (8-5-3, 16) та Японії (7-3-14, 24).

У інших збірних не більше шести золотих нагород за половину Олімпіади.