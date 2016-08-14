Ріо-2016: легкоатлетки Касьянова і Федорова не потрапили у двадцятку найсильніших турніру у семиборстві

У Ріо-де-Жанейро завершився олімпійський турнір з семиборства у легкій атлетиці, де українки Ганна Касьянова і Аліна Федорова фінішували, відповідно, на 25-му і 28-му місцях, повідомляє кореспондент УНІАН.

Касьянова за підсумками семи видів набрала 5951 бал, а Федорова - 5038 балів.

Чемпіонкою Олімпійських ігор у цій дисципліні стала бельгійка Нафісату Тіам - 6810 балів. Вона випередила британку Джессіку Енніс-Хілл (6775) і Бріан Тайсон-Ітон з Канади (6653).

Як повідомляв УНІАН, турнір з легкої атлетики проходить в Ріо з 12 по 21 серпня.