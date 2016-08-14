Ріо-2016: Пуерториканка Пуіг сенсаційно стала чемпіонкою олімпійських Ігор з тенісу

У Ріо-де-Жанейро завершився фінальний матч олімпійського турніру з тенісу в жіночому одиночному розряді де Моніка Пуіг з Пуерто-Ріко сенсаційно обіграла Анжеліку Кербер з Німеччини, повідомляє кореспондент УНІАН.

Пуіг виграла з рахунком 6:4, 4:6, 6:1.

34-й номер світового рейтингу Пуіг в матчі з другою ракеткою світу і безумовним фаворитом фіналу Кербер зуміла на рівних протриматися два сети і, незважаючи на прикру поразку в кінцівці другого, знайти в собі сили і розгромити суперницю у вирішальній третій партії - 6:1.

У матчі за бронзову медаль Петра Квітова з Чехії (кривдниця Еліни Світоліної у чвертьфіналі) обіграла Медісон Кей з США - 7:5, 2:6, 6:2.

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Також сьогодні відбувся матч за бронзову медаль у жіночому парному розряді де Люсі Шафаржова і Барбара Стрикова з Чехії обіграли своїх співвітчизниць Андреу Главачкову і Люсі Храдецку - 7:5, 6:1.

Олімпійський турнір з тенісу завершиться у неділю, 14 серпня.