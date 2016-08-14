Ріо-2016: Легкоатлетки Повх і Погребняк не змогли пробитися у фінал забігу на 100 метрів

У Ріо-де-Жанейро на олімпійському турнірі з легкої атлетики завершилися півфінальні забіги на 100 метрів серед жінок, де українки Олеся Повх та Наталія Погребняк показали 20-21 результати та не пройшли у фінал, повідомляє кореспондент УНІАН.

Повх, яка бігла у першому півфіналі, показала результат 11,29 і фінішувала на останньому місці з восьми учасниць. Погребняк бігла у другому забігу, подолала дистанцію за 11,32 секунди і фінішувала на сьомому місці, випередивши на одну соту секунди британку Ешу Філп.

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Трохи пізніше відбувся фінальний забіг, в якому найшвидшою була Елін Томпсон з Ямайки (10,71). Вона випередила американку Торі Боуї (10,83) і титуловану ямайську бігунку Шеллі-Енн Фрейзер-Прайс (10,86).

Як повідомляв УНІАН, змагання з легкої атлетики на Олімпіаді в Ріо проходять з 12 по 21 серпня.