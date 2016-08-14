Українські шаблістки прокоментували здобуття "срібла" на Олімпіаді-2016

Про це повідомили у прес-службі НОК України.

"Головне у сьогоднішньому фінальному матчі було налаштуватися на першу зустріч, не думати про те, які це важливі змагання, а просто фехтувати, показувати результат. Це було найскладніше. Головне, що у нас є медаль. Головне - ми команда, ми дуже старалися. Допускали чимало помилок і не все сьогодні зробили, що планували, але дуже хотіли!" - йдеться у їхній заяві.

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Крім того, українські шаблістки розповіли, що кожна зустріч була складною і давалася важко.

"Ми не думали про те, з ким далі будемо фехтувати. З кореянками наполегливо боролися, з італійками - вони наші давні завзяті суперниці. Ми часто у них виграємо, але кожен раз витрачаємо дуже багато нервів. Кожна з нас на Іграх намагалася показати все, що вміє", - прокоментували вони.

Як повідомляв УНІАН, жіноча команда України з фехтування на шаблях програла збірній Росії у фіналі олімпійського турніру і завоювала срібну медаль Ігор-2016.

До складу української команди входять Ольга Харлан, Олена Кравацька, Аліна Комащук, а також резервіст Олена Вороніна. У фіналі взяли участь всі чотири спортсменки.

Рахунок фінального поєдинку - 45:30. Інтриги у зустрічі не було, російські шаблістки виграли перші чотири періоди і більше не підпускали до себе українок на близьку відстань у рахунку.