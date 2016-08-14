Ріо-2016: Українець Чумак посів 6-е місце у змаганнях з важкої атлетики

У Ріо-де-Жанейро завершився турнір важкоатлетів у ваговій категорії до 94 кілограмів, де українець Дмитро Чумак виступав в групі найсильніших і посів 6-е місце, повідомляє кореспондент УНІАН.

Українець показав загальний результат 387 кг

Наш спортсмен використовував лише дві спроби з шести. У першій вправі ривку він з другого разу підняв штангу вагою 174 кг, але не впорався з вагою 177 кг. У поштовху Чумак також з другого разу підняв снаряд вагою 213 кг, але не впорався з вагою 220 кг в третій спробі.

Чемпіоном Олімпійських ігор став іранець Сохраб Мораді (403 кг у двоборстві). 2-е місце на рахунку Вадима Стрельцова з Білорусі (395), третє - у Аурімаса Дідзбаліса з Литви - 392 кг.

Таким чином, на даний момент в українських важкоатлетів немає на рахунку жодної нагороди.