Порошенко про "срібло" українських шаблісток у Ріо: гідна боротьба
Президент України Петро Порошенко прокоментував здобуття українською командою з фехтування срібної медалі.
Про це глава держави написав на своїй сторінці у Twitter.
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"Наша жіноча команда з фехтування на шаблях здобула срібло на Олімпіаді в Ріо. Гідна боротьба. Молодці, дівчата!" - йдеться у його повідомленні.
Наша жіноча команда з фехтування на шаблях здобула срібло на Олімпіаді в Ріо.— Петро Порошенко (@poroshenko) August 13, 2016
Достойна боротьба. Молодці, дівчата! pic.twitter.com/TO1jktlQ8K
Як повідомляв УНІАН, жіноча команда України з фехтування на шаблях програла збірній Росії у фіналі олімпійського турніру і завоювала срібну медаль Ігор-2016.
До складу української команди входять Ольга Харлан, Олена Кравацька, Аліна Комащук, а також резервіст Олена Вороніна. У фіналі взяли участь всі чотири спортсменки.
Рахунок фінального поєдинку - 45:30. Інтриги у зустрічі не було, російські шаблістки виграли перші чотири періоди і більше не підпускали до себе українок на близьку відстань у рахунку.