Порошенко про "срібло" українських шаблісток у Ріо: гідна боротьба

Про це глава держави написав на своїй сторінці у Twitter.

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"Наша жіноча команда з фехтування на шаблях здобула срібло на Олімпіаді в Ріо. Гідна боротьба. Молодці, дівчата!" - йдеться у його повідомленні.

Наша жіноча команда з фехтування на шаблях здобула срібло на Олімпіаді в Ріо.



Достойна боротьба. Молодці, дівчата! pic.twitter.com/TO1jktlQ8K — Петро Порошенко (@poroshenko) August 13, 2016

Як повідомляв УНІАН, жіноча команда України з фехтування на шаблях програла збірній Росії у фіналі олімпійського турніру і завоювала срібну медаль Ігор-2016.

До складу української команди входять Ольга Харлан, Олена Кравацька, Аліна Комащук, а також резервіст Олена Вороніна. У фіналі взяли участь всі чотири спортсменки.

Рахунок фінального поєдинку - 45:30. Інтриги у зустрічі не було, російські шаблістки виграли перші чотири періоди і більше не підпускали до себе українок на близьку відстань у рахунку.