Українські шаблістки завоювали "срібло" Олімпіади-2016

Жіноча команда України з фехтування на шаблях програла збірній Росії у фіналі олімпійського турніру і завоювала срібну медаль Ігор-2016.

До складу української команди входять Ольга Харлан, Олена Кравацька, Аліна Комащук, а також резервіст Олена Вороніна. У фіналі взяли участь всі чотири спортсменки.

Читайте такожПригоди УНІАН на Ріо-2016 (відеоблог) – частина другаРахунок фінального поєдинку - 45:30. Інтриги у зустрічі не було, російські шаблістки виграли перші чотири періоди і більше не підпускали до себе українок на близьку відстань у рахунку.

Як повідомляв УНІАН, у півфіналі українки здобули важку перемогу над командою Італії з загальним рахунком 45:42. У чвертьфіналі вони обіграли збірну Південної Кореї.

Нагадаємо, раніше Ольга Харлан виграла бронзову медаль Олімпіади-2016 в індивідуальних змаганнях. Тепер в активі України три срібні та одна бронзова медаль Ігор у Ріо-де-Жанейро.