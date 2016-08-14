Ріо-2016. Українка Федорова вийшла до фіналу змагань зі стрибків у воду

Українська спортсменка Олена Федорова вийшла до фіналу одиночних змагань зі стрибків у воду з триметрового трампліна на Олімпіаді-2016 в Ріо-де-Жанейро.

У півфіналі 29-річна уродженка Миколаєва показала результат у 321,0 очки. Це дозволило їй посісти восьме місце, яке дозволяє кваліфікуватися у фінал.

Ще одна українка Анастасія Недобіга з Луганська не змогла потрапити у заповітні Топ-12 за підсумками півфіналу. Вона набрала 290,15 очки та посіла останнє 18 місце.

Фінал змагань зі стрибків у воду з триметрового трампліну розпочнеться завтра о 22:00 за київським часом.

Зазначимо, що Олена Федорова четвертий раз бере участь на Олімпійських іграх. В Афінах-2004 вона посіла тринадцяте місце, в Пекіні-2008 - одинадцяте, в Лондоні-2012 - дев'яте.

Як повідомляв УНІАН, під час кваліфікації змагань на Іграх-2016 Федорова посіла десяте місце, а Недобега - дванадцяте.