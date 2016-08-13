Ріо-2016. Українка Басова посіла п'яте місце у фіналі змагань з велотреку
23:45, 13 серпня 2016Ріо-2016
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Українська велогонщиця не змогла поборотися за медаль, але може бути задоволена своїм виступом на Іграх в Ріо-де-Жанейро.
Любов Басова / katushka.in.ua
Українська велогонщица Любов Басова не змогла завоювати медаль у фіналі олімпійських змагань з велотреку у дисципліні кейрін.
Уродженка Вінницької області в медальному заїзді фінішувала на п'ятому місці, відставши від олімпійської чемпіонки Елліс Лігтлі з Нідерландів на 0,111 секунди.
Читайте такожВідеоблог Rio2016: "срібло" Олега ВерняєваЯк повідомляв УНІАН, Басова лише в перезаїзді змогла вийти до другого раунду змагань у велотреку. На цьому етапі вона фінішувала третьою у своєму заїзді і кваліфікуватися у фінал.
28-річна українка другий раз бере участь в Олімпіаді. Чотири роки тому в Лондоні вона не змогла потрапити до другого раунду змагань.
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