Ріо-2016. Українка Басова посіла п'яте місце у фіналі змагань з велотреку

Українська велогонщица Любов Басова не змогла завоювати медаль у фіналі олімпійських змагань з велотреку у дисципліні кейрін.

Уродженка Вінницької області в медальному заїзді фінішувала на п'ятому місці, відставши від олімпійської чемпіонки Елліс Лігтлі з Нідерландів на 0,111 секунди.

Читайте такожВідеоблог Rio2016: "срібло" Олега ВерняєваЯк повідомляв УНІАН, Басова лише в перезаїзді змогла вийти до другого раунду змагань у велотреку. На цьому етапі вона фінішувала третьою у своєму заїзді і кваліфікуватися у фінал.

28-річна українка другий раз бере участь в Олімпіаді. Чотири роки тому в Лондоні вона не змогла потрапити до другого раунду змагань.