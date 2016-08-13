Ріо-2016. Басова кваліфікувалася до фіналу змагань у велотреку
23:01, 13 серпня 2016Ріо-2016
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Українська велогонщица увійшла в шістку кращих велогонщиц в дисципліні кейрін.
Басова вийшла у фінал / katushka.in.ua
Українська велогонщица Любов Басова кваліфікувалася до фіналу олімпійського турніру з велотреку в дисципліні кейрін.
Вона завершила свій заїзд другого раунду змагань на третьому місці, випередивши найближчу переслідувачку з Нідерландів Лорін Ван Ріссен на 0,165 секунди.
Потрапляння в трійку в рамках заїзду дозволило Басової увійти до шістку спортсменок, які сьогодні розіграють олімпійські медалі. Фінальний заїзд відбудеться в 23:33 за київським часом.
Як повідомляв УНІАН, Басова змогла потрапити у другий раунд змагань лише з другої спроби, через втішний турнір. У першій спробі українка не змогла прийти до фінішу.
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