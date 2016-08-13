Ріо-2016. Басова кваліфікувалася до фіналу змагань у велотреку

Українська велогонщица Любов Басова кваліфікувалася до фіналу олімпійського турніру з велотреку в дисципліні кейрін.

Вона завершила свій заїзд другого раунду змагань на третьому місці, випередивши найближчу переслідувачку з Нідерландів Лорін Ван Ріссен на 0,165 секунди.

Потрапляння в трійку в рамках заїзду дозволило Басової увійти до шістку спортсменок, які сьогодні розіграють олімпійські медалі. Фінальний заїзд відбудеться в 23:33 за київським часом.

Як повідомляв УНІАН, Басова змогла потрапити у другий раунд змагань лише з другої спроби, через втішний турнір. У першій спробі українка не змогла прийти до фінішу.