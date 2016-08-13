Ріо-2016. Улітіна розпочала турнір з бадмінтону з перемоги над бразилійкою

Українська бадмінтоністка Марія Улітіна вдало розпочала участь в Олімпіаді-2016 в Ріо-де-Жанейро.

У поєдинку групового турніру вона обіграла бразилійку Лоайнні Вісенте з рахунком 2:0 по геймам (21:13, 21:13).

Таким чином, Улітіна зрівнялася в групі G з представницею Індії Сайною Неваль, яка раніше також обіграла бразилійку Лойанні. Переможець групи, який стане учасником 1/8 фіналу визначиться у завтрашньому матчі між Улітиною та Неваль.

Як повідомляв УНІАН, у чоловічих змаганнях з бадмінтону бере участь українець Артем Почтарьов. Для виходу з групи йому завтра потрібно буде обіграти в двох геймах титулованого південнокорейця Сон Ван Хо.