Ріо-2016. Улітіна розпочала турнір з бадмінтону з перемоги над бразилійкою
22:12, 13 серпня 2016Ріо-2016
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Українська спортсменка виграла обидва гейми у суперниці.
Марія Улітіна обіграла бразилійку / fbubadminton.org.ua
Українська бадмінтоністка Марія Улітіна вдало розпочала участь в Олімпіаді-2016 в Ріо-де-Жанейро.
У поєдинку групового турніру вона обіграла бразилійку Лоайнні Вісенте з рахунком 2:0 по геймам (21:13, 21:13).
Таким чином, Улітіна зрівнялася в групі G з представницею Індії Сайною Неваль, яка раніше також обіграла бразилійку Лойанні. Переможець групи, який стане учасником 1/8 фіналу визначиться у завтрашньому матчі між Улітиною та Неваль.
Як повідомляв УНІАН, у чоловічих змаганнях з бадмінтону бере участь українець Артем Почтарьов. Для виходу з групи йому завтра потрібно буде обіграти в двох геймах титулованого південнокорейця Сон Ван Хо.
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