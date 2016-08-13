Ріо-2016. Українець Мільчев не зміг вибороти бронзу у стендовій стрільбі

Українець Микола Мільчев не зміг здобути медаль на олімпійських змаганнях зі стендової стрільби у вправі "скіт".

У півфіналі 48-річний одесит набрав 15 очок з 16 можливих і, таким чином, посів третє місце. У поєдинку за бронзову медаль він не зміг вибити дві з 16 мішеней і поступився представнику команди біженців Абдуллі Альрашиді.

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Нагадаємо, Микола Мільчев був прапороносцем збірної України на відкритті Олімпійських ігор 2016 року. Також він є олімпійським чемпіоном Сіднея-2000, де встановив у вправі "скіт" вічний рекорд, вибивши максимальний результат.