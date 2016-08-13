Ріо-2016. Земляк вийшла до півфіналу бігових змагань на 400 метрів

Українська легкоатлетка Ольга Земляк вийшла до півфіналу олімпійських змагань з бігу на 400 метрів.

У кваліфікації Земляк продемонструвала другий час у своєму забігу - 51,40 секунди. Серед всіх учасниць першого раунду вона посіла 11-е місце.

Ольга Бібік стала 29-ю (52,33), а Юлія Олішевська – 34-ю (52,45). Обидві українки не потрапили до півфіналу, куди пройшли 24 спортсменки.

Півфінал змагань відбудеться в ніч з неділі на понеділок, початок - о 02:35 за київським часом.