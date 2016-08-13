Ріо-2016. Земляк вийшла до півфіналу бігових змагань на 400 метрів
20:15, 13 серпня 2016Ріо-2016
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Ольга Земляк стала єдиною з трьох українок, яка подолала кваліфікацію у цій дисципліні.
Reuters
Українська легкоатлетка Ольга Земляк вийшла до півфіналу олімпійських змагань з бігу на 400 метрів.
У кваліфікації Земляк продемонструвала другий час у своєму забігу - 51,40 секунди. Серед всіх учасниць першого раунду вона посіла 11-е місце.
Ольга Бібік стала 29-ю (52,33), а Юлія Олішевська – 34-ю (52,45). Обидві українки не потрапили до півфіналу, куди пройшли 24 спортсменки.
Півфінал змагань відбудеться в ніч з неділі на понеділок, початок - о 02:35 за київським часом.
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