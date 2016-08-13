Ріо-2016. Шаталовій не вистачило півсекунди, щоб кваліфікуватися у фінал бігу з перешкодами
19:57, 13 серпня 2016Ріо-2016
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У кваліфікаційному раунді українка посіла шістнадцяте місце.
Reuters
Українська легкоатлетка Марія Шаталова не змогла кваліфікуватися у фінал змагань з бігу з перешкодами на 3000 метрів.
За підсумками першого раунду турніру до фіналу виходили 15 спортсменів. Шаталова показала 16-й результат, пробігши дистанцію за 9:30.89. Читайте такожВідеоблог Rio2016: українська важкоатлетка Ірина Деха не змогла завоювати нагородуРезультат швейцарської спортсменки Фаб'єн Шлумпф, яка посіла 15-ту позицію - 9:30.54.
Зазначимо, що для 27-річної Шаталової показаний на Олімпіаді в Ріо час є найкращим у кар'єрі.
Найкращий час у змаганнях продемонструвала представниця Бахрейну Рут Джебет – 9.12,62.
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