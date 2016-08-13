Ріо-2016. Український штангіст Пелешенко: "Виходжу, а весь зал кричить "Україна"

Український штангіст Олександр Пелешенко вважає, що не зміг виграти медаль Олімпіади через свою технічну помилки. Про це він сказав в інтерв'ю газеті "Сегодня".

"Був націлений лише на медаль. Чекав не менше "бронзи". На тренуваннях піднімав по 400 кг. Багато сил пішло на тренувальний процес. Вагу утримував, переліт, акліматизація, травму довго заліковував.

Дуже багато сил віддав на ривок. Це все впливає дуже. Так, з чемпіонату Європи додав до своїх результатів ще 13 кг. Але мабуть сьогодні не мій день. Значить, будемо ще чекати чотири роки", - сказав він після вчорашнього виступу.

При цьому він подякував всім вболівальникам у Ріо-де-Жанейро, які підтримували його. "Мені це так піднімало дух. Я виходжу, і весь зал кричить "Україна!" Спасибі всім вболівальникам!", - заявив спортсмен.

Пелешенко також підкреслив, що йому байдуже, хто виграв медалі Олімпіади в його дисципліни.

"Я йду брати вагу, а хто там чемпіон і у кого який рекорд – неважливо. Я не буду перед кимось стояти на колінах і дивитися який він молодець, тому що підняв мене більше. Я прагну всіх обігрувати. У нас такий вид спорту: сьогодні ти перший, а завтра можеш бути п'ятим. І навпаки. Дрібниць не буває, все впливає на результат. З'їв щось не те і пролетів по повній, – додав український штангіст.

Як повідомляв УНІАН, вчора на змаганнях з важкої атлетики Олександр Пелешенко посів п'яте місце, оновивши всеукраїнський рекорд.