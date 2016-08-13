Ріо-2016. Прапороносець України Мільчев вийшов до фіналу змагань у стендовій стрільбі

Український стрілець Микола Мільчев зберіг четверте місце після другого дня кваліфікації змагань зі стендової стрільби у вправі "скіт" на Олімпіаді-2016 в Ріо-де-Жанейро.

Читайте такожПригоди УНІАН на Ріо-2016 (відеоблог)У сумі за два дні кваліфікації він вибив 122 бали з 125 можливих. Переможцем кваліфікації став представник збірної біженців Абдулла Альрашиди.

Такий результат дозволив Мільчеву вийти до фінальної частини змагань, яка відбудеться сьогодні. Півфінали відбудуться в 21:00, фінал - 21:25.

Нагадаємо, Микола Мільчев був прапороносцем збірної України на відкритті Олімпійських ігор 2016 року. Також він є олімпійським чемпіоном Сіднея-2000, де встановив у вправі "скит" вічний рекорд, вибивши максимальний результат.