Відеоблог Rio2016: "золота" їжа в їдальні для журналістів

Кирило вирішив провести екскурсію до Їдальні в Ріо, де годують журнлістів. Це велетенський критий тент з величезною кількістю столів та чергою, яка вже стала традиційною для Ріо.

У меню тут різноманітні салати, гарячі страви, м'ясні страви, картопля і навіть піца. Тут є як європейська їжа, так і з місцевим бразильським калорітом - загалом, на будь-який смак. Все це нагадало нашому Кирилу про українські заклади громадського харчування і навіть змусило трохи поностальгувати за Батьківщиною.

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Чому ж на початку Кирила назвав цю їжу "золотою"? Тому що тут вона продається на вагу, і кілограм такої загалом не елітної їжі може коштувати близько 800 гривень.