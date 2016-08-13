Українські шаблістки гарантували собі золото або срібло Олімпіади-2016

Жіноча команда України з фехтування на шаблях вийшла у фінал олімпійських змагань в Ріо-де-Жанейро.

У півфіналі Ольга Харлан, Олена Кравацька і Аліна Комащук здобули важку перемогу над командою Італії з загальним рахунком 45:42.

Після чотирьох раундів українки поступалися 12:20, а перелом настав у шостому раунді, коли Харлан виграла зміну 11:3 і дозволила своїй команді вперше повести в рахунку - 30:28.

Результат протистояння визначався в останньому раунді, який розпочався з рахунком 40:39 на користь України. Тут Харлан перемогла 5:3 і принесла Україні путівку у фінал.

За підсумками зустрічі Харлан виграла свої зміни із загальним рахунком 18:11, Кравацька програла 16:17, а Комащук - 11:14.

У фіналі збірна України зіграє проти команди Росії. Зустріч розпочнеться о 00:15 за київським часом.

Як повідомляв УНІАН, у чвертьфіналі змагань українські шаблістки перемогли команду Південної Кореї.