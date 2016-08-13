Відеоблог Rio2016: українська важкоатлетка Ірина Деха не змогла завоювати нагороду
17:34, 13 серпня 2016Ріо-2016
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Диск та молот спортивної редакції УНІАН Кирило Стадніченко продовжує розповідати у своєму відеоблозі про хід Олімпіади в Ріо очима вболівальника.
Ірина Деха не змогла виграти медаль / IWF
Також 12 серпня наш Кирило побував на олімпійському турнірі в Ріо з важкої атлетики серед жінок.
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На жаль, українка Ірина Деха не змогла впоратися із заявленою вагою і взяти медаль на змаганнях із важкої атлетики для спортсменів до 75 кг на Олімпіаді в Ріо-де-Жанейро.
В результаті Деха посіла 5 місце в турнірі з важкої атлетики у суперважкій ваговій категорії.
Нагадаємо, в самому серці Олімпіади в Ріо-де-Жанейро знаходиться наш спеціальний кореспондент Кирило Стадніченко, який буде доставляти вам самі свіжі та цікаві новини з Бразилії з допомогою відеоблогу. Тому залишайтеся з нами, щоб нічого не пропустити.
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