Ріо-2016. Коростильов провалив другу частину кваліфікації зі стрільби і не вийшов до фіналу
17:26, 13 серпня 2016Ріо-2016
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Українські надії на медаль для молодого львів'янина не виправдалися.
Коростильов не зміг поборотися за медаль / sportonline.ua
Українець Павло Коростильов, який завершив першу частину кваліфікації олімпійського турніру у стрільбі з пістолета на 25 метрів на третьому місці, сьогодні не зміг пробитися до наступного етапу змагань.
У другій частині кваліфікації в дисципліні "швидкісний пістолет" Коростильов виступив невдало. Якщо вчора 18-річний львів'янин вибив 293 очки, то сьогодні - лише 281. Сумарно він набрав 574 бали, з якими посів 16-е місце.
Ще один українець на цих змаганнях Роман Бондарук, вибивши 579 очок, посів 11-е місце за підсумками кваліфікації.
У фінал потрапили лише вісім переможців кваліфікації. Найкращий результат після першого дня кваліфікації зберіг німець Крістіан Райтц, на його рахунку 592 очки.
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