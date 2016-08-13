Ріо-2016. Коростильов провалив другу частину кваліфікації зі стрільби і не вийшов до фіналу

Українець Павло Коростильов, який завершив першу частину кваліфікації олімпійського турніру у стрільбі з пістолета на 25 метрів на третьому місці, сьогодні не зміг пробитися до наступного етапу змагань.

У другій частині кваліфікації в дисципліні "швидкісний пістолет" Коростильов виступив невдало. Якщо вчора 18-річний львів'янин вибив 293 очки, то сьогодні - лише 281. Сумарно він набрав 574 бали, з якими посів 16-е місце.

Ще один українець на цих змаганнях Роман Бондарук, вибивши 579 очок, посів 11-е місце за підсумками кваліфікації.

У фінал потрапили лише вісім переможців кваліфікації. Найкращий результат після першого дня кваліфікації зберіг німець Крістіан Райтц, на його рахунку 592 очки.