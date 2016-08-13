Ріо-2016. Українки не пройшли кваліфікацію змагань у потрійному стрибку

Українські легкоатлетки Ольга Саладуха та Руслана Цихоцька не змогли подолати кваліфікацію змагань у потрійному стрибку на Олімпіаді-2016 в Ріо-де-Жанейро.

Читайте такожВідеоблог Rio2016: бразильські танці у виконанні волонтерівУ фінал пройшли 12 найкращих спортсменок, але українки не потрапили в їх число. Ольга Саладуха з показником в 13,97 метрів посіла 18-е місце. Результат Цихоцької - 13,63 м і 26-е місце.

Найкращий результат у кваліфікації змагань продемонструвала колумбійка Катерін Ібаргуен, що стрибнула на 14,52 метра.