Ріо-2016. Українки не пройшли кваліфікацію змагань у потрійному стрибку
17:00, 13 серпня 2016Ріо-2016
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Ольга Саладуха та Руслана Цихоцька завершили попередній етап за межами першої дванадцятки спортсменів.
Reuters
Українські легкоатлетки Ольга Саладуха та Руслана Цихоцька не змогли подолати кваліфікацію змагань у потрійному стрибку на Олімпіаді-2016 в Ріо-де-Жанейро.
Читайте такожВідеоблог Rio2016: бразильські танці у виконанні волонтерівУ фінал пройшли 12 найкращих спортсменок, але українки не потрапили в їх число. Ольга Саладуха з показником в 13,97 метрів посіла 18-е місце. Результат Цихоцької - 13,63 м і 26-е місце.
Найкращий результат у кваліфікації змагань продемонструвала колумбійка Катерін Ібаргуен, що стрибнула на 14,52 метра.
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