Ріо-2016: Басова з другої спроби вийшла до другого раунду змагань з велотреку

Українська велогонщиця Любов Басова з другої спроби кваліфікувалася до другого раунду олімпійських змагань з велотреку у дисципліні кейрін.

Читайте такожВідеоблог Rio2016: міністр спорту Жданов поділився враженнями про перші виступи українських олімпійцівУ першій спробі українка не змогла прийти до фінішу, але у втішному турнірі була швидше, ніж п'ять її суперниць. Басова подолала свої 200 метрів за 11.647.

Загалом до фіналу змагань потрапили вісім спортсменок. Найкращий результат показала росіянка Анастасія Войнова, яка пройшла дистанцію за 11,155 секунди.

Заїзди другого раунду розпочнуться сьогодні о 22:22 за київським часом.