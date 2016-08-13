Ріо-2016. Українські шаблістки вийшли до півфіналу змагань з фехтування

Жіноча команда України з фехтування на шаблях вийшла до півфінал олімпійських змагань в Ріо-де-Жанейро.

Протистояння з представницями Південної Кореї в 1/4 фіналу українки виграли із загальним рахунком 45:40.

Зазначимо, що кореянки виграли перший з дев'яти раундів з рахунком 5:1, але вже у другій зміні Ольга Харлан, перемігши суперницю 9:2, вивела свою команду вперед. Боротьба за перемогу з мінімальною перевагою України Читайте такожВідеоблог Rio2016: бразильські танці у виконанні волонтерівтривала до сьомого раунду, поки Олена Кравацька за рахунку 34:31 не пропустила п'ять поспіль уколів.

У восьмому раунді Аліна Комащук знову вивела Україну вперед - 40:38, і результат зустрічі визначався в дев'ятій зміні з участю Ольги Харлан. Лідер української команди перемогла у своїй трихвилинці з рахунком 5:2 і вивела команду до півфіналу.

За підсумками зустрічі Ольга Харлан виграла свої зміни із загальним рахунком 19:10, Аліна Комащук - 13:11, а Олена Кравацька програла - 13:19.

У півфіналі команда України зіграє проти Італії. Зустріч розпочнеться о 17:30 за київським часом.

Як повідомляв УНІАН, збірна України є другим претендентом на золоті медалі в цій дисципліні фехтування.