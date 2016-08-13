Ріо-2016. Букмекери вважають українських шаблісток другими претендентами на золото Олімпіади

Українська команда шаблісток у складі Ольги Харлан, Олени Кравацької та Аліни Комащук є, на думку букмекерів, одним з фаворитів сьогоднішніх змагань з фехтування на Олімпіаді в Ріо-де-Жанейро.

Головним претендентом на золото називають команду Росії, за яку виступлять Софья Велікая, Яна Єгорян і Єкатеріна Данченко. Коефіцієнт на їх перемогу складає 1,75.

Другий у рейтингу букмекерів йде України. На те, що українські Читайте такожВідеоблог Rio2016: "срібло" Олега Верняєвашаблістки виграють золоту медаль, можна поставити з коефіцієнтом 3,8. Крім того, невдача українок у боротьбі за золото оцінюється з коефіцієнтом 1,22.

Далі в рейтингу йдуть команди США (4,7), Франції (7,5), Італії (13,0), Польщі (18,0), Південної Кореї (23,0) і Мексики (80,0).

Як повідомляв УНІАН, українська команда шаблісток розпочне виступ сьогодні в 15:00. Першим суперником Харлан, Кравацької та Комащук стане Південна Корея.